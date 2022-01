Prozess in Hamburg: Anklage wegen Mitgliedschaft in Terrormiliz Stand: 06.01.2022 07:39 Uhr Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg wirft einem 27-jährigen Mann vor, im Jahr 2015 Kämpfer der islamistischen Miliz Ahrar al-Sham gewesen zu sein. Er soll sich in Syrien im Nordwesten des Landes an der Belagerung schiitischer Dörfer beteiligt haben.

Laut Anklage hat der 27-Jährige auch Kriegswaffen besessen. Außerdem soll er in Syrien in einem Propaganda-Video mitgewirkt haben. Es wurde am 9. August 2015 auf Youtube veröffentlicht. Laut Anklage wird darin die Belagerung der Dörfer gerechtfertigt. Gut ein halbes Jahr später, im Februar 2016, reiste der Syrer dann über den Landweg nach Deutschland.

Terror-Verdächtiger stellte Asyl-Antrag

In Deutschland hatte der Mann nach seiner Einreise einen Asyl-Antrag gestellt. Am 27. September 2021 wurde der 27-Jährige verhaftet. Bis zu diesem Zeitpunkt wohnte er in Rostock.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.01.2022 | 08:30 Uhr