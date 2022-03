Prozess gegen IS-Rückkehrerin in Hamburg: Urteil erwartet Stand: 24.03.2022 06:53 Uhr Im Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin will das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg heute das Urteil verkünden.

Die Bundesanwaltschaft hat siebeneinhalb Jahre Haft für die 44-Jährige aus Bad Oldesloe gefordert. Die Angeklagte habe sich 2016 in Syrien erst der islamistischen Miliz Jund al-Aqsa und dann dem Islamischen Staat (IS) angeschlossen. Damit habe sie sich der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland schuldig gemacht.

Die Anklagebehörde wirft der zweifachen Mutter außerdem Kriegsverbrechen, fahrlässige Tötung und die Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht vor, weil sie ihren 14-Jährigen Sohn in ein Bürgerkriegsgebiet mitnahm und ihn den Milizen als Kindersoldat überließ. Der Junge war am 23. Februar 2018 bei einem Raketenangriff ums Leben gekommen. Die Verteidigung hat einem Gerichtssprecher zufolge eine Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten beantragt.

Angeklagte wollte angeblich nur verletzten Mann pflegen

Nach eigenen Angaben war die Angeklagte lediglich nach Syrien gereist, um ihren Mann, der zuvor durch eine Waffe schwer verletzt worden sei, pflegen zu können. Bei der Einreise sei sie von ihrem Sohn getrennt worden und in ein Frauenhaus gekommen, sagte die Angeklagte. Sie habe keine Ahnung gehabt, was mit dem Jungen passiert sei. Erst später sei sie in das Herrschaftsgebiet des IS gebracht worden und habe ihren Mann wiedersehen können. Irgendwann sei dann auch der Sohn zu ihnen gelangt.

Das Leben sei zu der Zeit schön und ruhig gewesen. Doch dann sei eine Bombe in ein Nachbarhaus eingeschlagen. Der Sohn sei hingelaufen, um zu helfen. Doch als eine weitere Bombe gefallen sei, sei er im Schutt des Hauses ums Leben gekommen. Sie habe getrauert und sich um ihren Mann gekümmert.

Flucht in die Türkei

Der Vater - ein gebürtiger Palästinenser - soll nach Angaben der Bundesanwaltschaft bereits 2015 als Kämpfer zum IS gegangen sein. Im Februar 2019 ergaben sich die Eltern nahe der irakischen Grenze kurdischen Kräften. Der Mann kam in ein Gefängnis, die Frau in ein Lager, aus dem ihr zur Jahreswende 2020/21 die Flucht in die Türkei gelang.

