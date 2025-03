Stand: 17.03.2025 13:00 Uhr Prozess gegen 24-jährige mutmaßliche IS-Sympathisantin

Vor dem Hamburger Landgericht steht seit Montag eine mutmaßliche Sympathisantin der Terrorgruppe IS. Laut Anklage soll die 24-Jährige geplant haben, von Hamburg nach Syrien zu reisen, um dort gegen Feinde des IS zu kämpfen. Die Frau war während ihrer Reise in der Türkei gestoppt und zurück nach Hamburg geschickt worden. Jetzt muss sie sich unter anderem wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verantworten.

