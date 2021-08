Prozess: Verdacht des Mordversuchs an Tochter erhärtet sich Stand: 23.08.2021 19:53 Uhr Eine Mutter soll ihre Tochter mit Medikamenten fast getötet haben. Dazu hat am Montag im Prozess eine Sachverständige ausgesagt. Sie hat den Verdacht gegen die 36-Jährige aus Farmsen-Berne erhärtet.

Eines scheint nach dem Gutachten ausgeschlossen zu sein: dass das vierjährige Mädchen die starken Schlafmittel durch einen fatalen Fehler im Krankenhaus bekam. So behauptet es die Mutter. Sie beharrt darauf, dass die Ärzte und Ärztinnen oder das Pflegepersonal, die ihre Tochter im Dezember nach einem Sturz behandelten, falsche Medikamente gegeben haben müssen. Nun aber wurde deutlich: Der gleiche schwere Fehler hätte in dem Falle gleich zwei Mal passiert sein müssen - noch dazu in zwei verschiedenen Kliniken.

AUDIO: Sachverständige sagt aus (1 Min) Sachverständige sagt aus (1 Min)

Nach kurzer Zeit ging es dem Mädchen wieder schlecht

Denn das Mädchen kam zunächst ins Kinderkrankenhaus Wilhelmsstift, wo erstmals die Vergiftungssymptome auftraten. Später wurde die Kleine dann ins Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) verlegt. Nachdem es dem Kind dort zunächst besser ging, war es am nächsten Tag wieder auffallend schlapp, konnte kaum sprechen und nicht aufrecht sitzen. Als die Ärztinnen und Ärzte in Urin- und Blutproben Rückstände der Medikamente fanden, erstatteten sie Strafanzeige. Die einzige Person, die in der gesamente Zeit bei dem Kind war, war offenbar die Mutter, selbst Intensivkrankenschwester von Beruf.

Tochter lebt jetzt bei ihrem Vater

Die 36-Jährige ist wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung angeklagt und befindet sich seit einem halben Jahr in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, ihrer vierjährigen Tochter Ende vergangenen Jahres Schlaf- und Beruhigungsmittel verabreicht zu haben, die für das Kind hätten tödlich sein können. Ihrer Tochter geht es wieder gut. Sie lebt zusammen mit ihren zwei Geschwistern bei ihrem Vater.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 23.08.2021 | 19:00 Uhr