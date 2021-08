Prozess: Mutter bestreitet Mordversuch an Tochter Stand: 04.08.2021 16:45 Uhr Hat sie versucht, ihre kleine Tochter umzubringen? Eine 36-jährige Krankenschwester muss sich vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Am Mittwoch wies sie sämtliche Vorwürfe zurück.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, ihrer vierjährigen Tochter Ende vergangenen Jahres Schlaf- und Beruhigungsmittel verabreicht zu haben, die für das Kind hätten tödlich sein können. "Ich würde meinem Kind nie so etwas geben", sagte die 36-Jährige vor dem Hamburger Landgericht. Sie und ihr Mann seien "völlig fassungslos" gewesen und hätten nicht gewusst, woher die Medikamente stammten.

Die 36-Jährige steht wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung vor Gericht. Die dreifache Mutter aus Farmsen-Berne war mit dem vier Jahre alten Mädchen Ende vorigen Jahres ins Kinderkrankenhaus Wilhelmstift gekommen. Die Kleine sei vom Sofa gefallen: Verdacht auf Schädelprellung.

Einsatz von Beruhigungsmitteln

Laut Anklage soll die Frau dem Kind im Krankenhaus Schlaf- und Beruhigungsmittel verabreicht haben und zwar in einer Dosis, die für das Mädchen hätte tödlich sein können. Als sich der Zustand des Kindes verschlechterte, wurde es in die Kinderklinik des UKE verlegt. Dort soll die Frau dem Kind erneut eine hohe Dosis Beruhigungsmittel gegeben haben. Es kam zum Atemstillstand und das Mädchen befand sich in Lebensgefahr.

Rätsel um das mögliche Motiv

Als die Ärzte in Urin- und Blutproben Rückstände der Medikamente fanden, erstatteten sie Strafanzeige. Die Anklage geht von Heimtücke aus, weil das Kind seiner Mutter vertraute. Die Staatsanwaltschaft hat bislang keine Hinweise auf eine psychische Erkrankung der Frau und hält sie für voll schuldfähig. Der vierjährigen Tochter geht es inzwischen wieder gut. Bis zum 6. Dezember sind mehr als 20 Verhandlungstage geplant.

