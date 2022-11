Prozess: 60-Jährige soll pflegebedürftigen Mann entführt haben Stand: 04.11.2022 18:50 Uhr War es ein Ausflug unter Freunden oder eine Art Entführung? Diese Frage beschäftigt seit Freitag das Hamburger Amtsgericht. Eine 60-Jährige soll zusammen mit zwei Freunden ihren dementen Geliebten gewaltsam aus seinem Haus in Alsterdorf mitgenommen haben.

Alle kannten sich seit ihrer Teenagerzeit und waren seit Jahrzehnten miteinander befreundet - bei einer von ihnen war es aber noch viel mehr: Die 60-jährige Angeklagte war über Jahre die Geliebte des 69-Jährigen. Sie hat sogar Kinder mit ihm. Dann wurde der Senior dement und alles änderte sich. Er wurde zuhause von seiner Ehefrau und einer professionellen Pflegerin gepflegt und die Geliebte war offenbar außen vor.

Pflegerin: "Ich war geschockt"

An einem Nachmittag vor vier Jahren holte sie den Mann dann einfach aus seiner Villa in Alsterdorf ab. Eine Freundin und ein Freund, die jetzt mitangeklagt sind, klingelten und sagten der Pflegerin, sie wollten den Mann besuchen. Sie führten ihn zur Tür. Und dann, so erzählte es die Pflegerin vor Gericht, kam eine Frau, zog ihn mit sich zum Auto und fuhr weg. "Ich war geschockt", so die Pflegerin.

Angeklagte: "Unsinniger Vorwurf"

"Der Vorwurf ist unsinnig", sagte hingegen die 60-Jährige. "Nichts läge mir ferner, als meinen Freund aus Teenagerzeiten und Vater meiner Kinder seiner Freiheit zu berauben." Die Polizei fand den älteren Herrn zwei Tage später bei der Mutter der Geliebten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.11.2022 | 17:00 Uhr