Protesttag: Apotheken in Hamburg am Mittwoch geschlossen Stand: 13.06.2023 19:21 Uhr Wer Medikamente benötigt, könnte am Mittwoch in Hamburg vor geschlossenen Apotheken stehen. Apothekerinnen und Apotheker protestieren dann bundesweit gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung.

Rund 80 Prozent der Hamburger Apotheken könnten sich an dem bundesweiten Aktionstag beteiligen. Das jedenfalls schätzt Lutz Schehrer vom Hamburger Apothekerverein. Auch seine eigene Apotheke in Barmbek bleibt am Mittwoch dicht. "Wir haben immer mehr Arbeit, weil viele Medikamente nicht lieferbar sind. Und gleichzeitig sind die Honorare seit Jahren nicht gestiegen", so Schehrer zum Grund für den Protesttag.

Gesundheitsminister Lauterbach gegen höhere Honorare

"Bei anhaltenden Lieferengpässen, zunehmender Bürokratie, steigenden Kosten und einem stagnierenden Honorar wird es für junge Menschen leider immer unattraktiver, in der Apotheke zu arbeiten - oder gar selbst eine eigene Apotheke betreiben", sagte der Präsident der Apothekerkammer Hamburg, Kai-Peter Siemsen. Doch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erteilte den Forderungen der Apothekerverbände nach höheren Honoraren vorerst eine Absage. "Die gesetzlichen Krankenkassen klagen über Finanzprobleme, der Finanzminister kürzt die Mittel. Unter diesen Umständen ist für höhere Honorare der Apotheker im Moment kein Raum", sagte Lauterbach der "Bild am Sonntag".

Apothekerkammer: Arzneimittelversorgung über Notdienst

Die Hamburger Apotheken beteiligen sich mit der Schließung an der bundesweiten Aktion des pharmazeutischen Nachwuchses unter dem Motto "Gegen Zukunftsklau". Die Arzneimittelversorgung ist laut Hamburger Apothekerkammer über Notdienstapotheken gesichert. Diese sind online unter www.aponet.de/apotheke/notdienstsuche aufgelistet.

In Hamburg ist die Zahl der Apotheken seit Jahren rückläufig. 2022 gab es den Angaben der Apothekerkammer noch 377 Apotheken - 60 weniger als zehn Jahre zuvor. Nahezu alle Apotheken hätten aktuell Schwierigkeiten, genug Fachkräfte zu finden, so die Apothekerkammer.

