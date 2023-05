Stand: 31.05.2023 13:30 Uhr Protestmarsch der "Letzten Generation" am Karolinenplatz

In Hamburg plant die Klimagruppe "Letzte Generation" am Mittwochnachmittag einen Protestmarsch. Stattfinden soll er um 16:30 Uhr am Karolinenplatz. Der Marsch ist ein Protest gegen die bundesweite Razzia, die vor einer Woche bei Aktivistinnen und Aktivisten stattgefunden hatte. Dabei wurden auch Räume in Hamburg durchsucht.

