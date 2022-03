Stand: 26.03.2022 15:42 Uhr Proteste gegen hohe Mieten in Hamburg

In Hamburg haben am Sonnabend mehrere Menschen gegen hohe Mieten demonstriert. Im Zentrum der Proteste stand die geplante Bebauung des Holstenquartiers in Altona. Die Teilnehmenden forderten unter anderem ein Recht auf Wohnen. Die Aktion war Teil des so genannten Housing Action Day. Bundesweit hatten Menschen für bezahlbares Wohnen demonstriert. | Sendedatum NDR 90,3: 26.03.2022 14:00

