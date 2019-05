Stand: 07.05.2019 15:56 Uhr

Proteste gegen Mathe-Abi: Klarheit bis Wochenende

Nach den Protesten von Schülern gegen eine ihrer Ansicht nach zu schwierigen Abiturprüfung im Fach Mathematik hat die Hamburger Schulbehörde die Lehrer um Stellungnahmen gebeten. "Wir hoffen, bis Ende der Woche Klarheit zu haben", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Dienstag. Etwa 1.200 Hamburger Schüler hätten diese Arbeit geschrieben. "Wir haben noch nicht mal Korrekturen vorliegen, so dass es noch keine klare Einschätzung darüber gibt wie sich die Leistung der Schüler tatsächlich entwickelt hat."

Petition gegen Mathe-Abi Hamburg Journal - 06.05.2019 19:30 Uhr Auch in Hamburg fanden die Schüler die Aufgaben im Mathe-Abitur zu schwer und haben eine Online-Petition unterschrieben. Was sagt Schulsenator Ties Rabe zu den Vorwürfen?







1,57 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Rabe will bundesweite Lösung

"Wir nehmen das Thema sehr ernst", sagte Rabe. "Wenn das in allen Bundesländern jetzt zu einem großen Problem werde, wird Hamburg sicher auch betroffen sein." Einen Alleingang Hamburgs für bessere Noten der Abiturienten werde es in der Sache nicht geben, betonte Rabe. Die entscheidende Frage sei, ob es gelingen werde, mit allen Bundesländern eine gemeinsame Lösung zu finden. "Das wird sicherlich nicht einfach werden."

Hamburger Schüler nicht allein

Nicht nur in Hamburg gab es Proteste gegen die Mathe-Aufgaben, auch unter anderem in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern beklagten sich Schüler. In Hamburg gibt es eine Online-Petition, die sich an die Schulbehörde richtet. Bislang haben mehr als 4.700 Menschen die Initiative auf der Plattform OpenPetition unterstützt. Darin heißt es, die Anforderungen seien nicht erfüllbar gewesen. Die Schüler fordern von der Behörde eine Stellungnahme und "eine gerechte Lösung". Das Niveau der Aufgaben sei viel zu hoch gewesen - bei weitem höher als in den Vorjahren, sagte Fabian Müller, der Initiator der Online-Petition im Gespräch mit NDR 90,3.

"Inhaltlich einfach keinen Sinn ergeben"

Mit den Prüfungsaufgaben waren offenbar auch gute Schüler überfordert. "Ich habe die Aufgaben nicht verstanden, sie haben inhaltlich einfach keinen Sinn ergeben", sagte eine 17-Jährige des Emilie-Wüstenfeld-Gymnasiums. Sie habe einen Schnitt von 12/13 Punkten, habe im Vorfeld alle Mathe-Abi-Aufgaben seit 2011 durchgerechnet und sei immer damit klar gekommen. "Ich bin am Freitag aber nur mit einem Drittel der Aufgaben zurecht gekommen. Das war noch nie so."

Abiturientin Zoe über die Mathe-Abi-Prüfung NDR Info - Aktuell - 06.05.2019 16:08 Uhr Autor/in: Schubert, Markus In mehreren Bundesländern beschweren sich Abiturienten über zu schwere Mathe-Klausuren. Zoe McDonald hat in Hamburg eine Petition für eine Überprüfung initiiert.







2,33 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Nicht mit den Lehrplänen nicht abgestimmt?

Der Schulsenator verweist darauf, dass die jetzt kritisierten Aufgaben aus einem gemeinsamen Aufgabenpool von neun Bundesländer kommen - und offenbar nur den Teil des schriftlichen Mathe-Abis betreffen, der auf dem sogenannten grundlegenden Niveau geschrieben wurde: "Das gilt offensichtlich für alle neun Bundesländer gleichermaßen, und insofern ist wohl die zentrale Prüfungsaufgabe, die deutschlandweit hier eingesetzt worden ist, mit den Lehrplänen vieler Bundesländer offensichtlich nicht in Übereinstimmung."

Opposition kritisiert Rabe

Die Opposition forderte die Schulbehörde auf, den Fall schnell und gründlich zu prüfen. "Der Schulsenator ist nun gefordert, den Sachverhalt zu prüfen und eine verträgliche Lösung für die Abiturienten zu finden", sagte Sabine Boeddinghaus, schulpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft. Sie forderte einen "Realitätscheck" der zentral gestellten Aufgaben durch Hamburger Fachkräfte. Die Hamburger FDP warf Rabe vor, dass die Schüler nicht ausreichend auf die höheren Leistungsanforderungen des bundesweit einheitlichen Abiturs vorbereitet waren. "Der Unterricht muss noch stringenter auf die Anforderungen in den Prüfungen eingehen", sagte die bildungspolitische Sprecherin der FDP-Bürgerschaftsfraktion, Anna von Treuenfels-Frowein. Rabe hatte im vergangenen Dezember angekündigt, den Mathematik-Unterricht in Hamburg zu verbessern.

Hamburger Reaktionen auf das Mathe-Abi NDR 90,3 - 06.05.2019 17:00 Uhr Nach den Schüler-Protesten gegen möglicherweise zu schwere Mathe-Aufgaben in der Abiturprüfung will die Hamburger Schulbehörde die Vorwürfe prüfen. Andreas Gaertner berichtet.







1 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Es gab schon mal eine Noten-Korrektur

In der Hansestadt hatte die Schulbehörde schon einmal wegen schlechter Prüfungsergebnisse reagieren müssen. 2017 konnten sich die Schüler nach einer schwierigen Mathe-Probeklausur über die Aufwertung ihrer Noten freuen. Damals hatten sie für das erste bundesweite Abitur geprobt und im Fach Mathematik einen Schnitt von 3,9 erreicht. Weil nicht klar war, ob die Aufgaben zu schwer oder die Schüler zu wenig vorbereitet waren, ließ der Schulsenator die Zensuren um eine Note aufwerten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.05.2019 | 06:00 Uhr