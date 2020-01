Stand: 10.01.2020 17:25 Uhr - NDR 90,3

Proteste gegen AfD-Parteitag in Dulsberg

Im Stadtteil Dulsberg hat heute der zweitägige Parteitag der Hamburger AfD begonnen. Zuvor hatte das Hamburger "Bündnis gegen Rechts" zu einer Protestkundgebung aufgerufen. Mehrere Hundert Menschen haben sich nach Polizeiangaben daran beteiligt. Sie werfen der AfD vor, auch in Hamburg die einzige Partei zu sein, die ständig und in übelster Weise gegen politische Gegner und Minderheiten agitiere.

Protest gegen AfD-Parteitag NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 10.01.2020 17:00 Uhr Autor/in: Jörn Straehler-Pohl In Dulsberg hat eine Protestkundgebung gegen die AfD begonnen. Anlass ist ein Parteitag. Die AfD will ihren Landesvorstand neu wählen. Jörn Straehler-Pohl berichtet.







4,6 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Berufsschule mit Fest für Diversität

Auch die Berufsschule selbst hat auf den Parteitag in ihren Räumen reagiert - am Nachmittag gab es ein kleines Schulfest. Der Leiter der Berufsschule, Ralph Walper, sagte NDR 90,3: "Wir sind eine multikulturelle Schule und wir wollen sagen, dass wir gemeinsam zusammen leben wollen und Diversität das ist, was uns auszeichnet." Vor dem Schulgebäude stehen mehrere Streifenwagen, um Zwischenfälle bei dem AfD-Parteitag zu verhindern.

Neuwahl des AfD-Landesvorsitzenden

Bei dem Parteitag selbst geht es heute und morgen um den Rechenschaftsbericht des Vorstands und um die Neuwahl des Landeschefs. Zur Wahl stellt sich wieder Spitzenkandidat Dirk Nockemann. Der frühere Hamburger Innensenator hatte sich 2017 in einer Kampfkandidatur gegen den AfD-Co-Fraktionsvorsitzenden Alexander Wolf durchgesetzt. Nockemann erhielt damals 74 Stimmen, Wolf 54. In jüngsten Umfragen zur Bürgerschaftswahl lag die AfD bei rund 7 Prozent.

Weitere Informationen Bürgerschaftswahl 2020 in Hamburg 2020 wird in Hamburg eine neue Bürgerschaft gewählt. Die ersten Spitzenkandidaten sind bereits gekürt worden und die Parteien schalten in den Wahlkampfmodus. mehr AfD wählt Nockemann zum Spitzenkandidaten Die Hamburger AfD zieht mit Dirk Nockemann als Spitzenkandidat in den Wahlkampf. In einer Kampfabstimmung setzte sich der Parteichef gegen Alexander Wolf durch. (28.09.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.01.2020 | 17:00 Uhr