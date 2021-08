Protestaktion von Motorradfahrern in Hamburg Stand: 01.08.2021 10:39 Uhr Tausende Motorradfahrer wollen heute in Hamburg gegen aus ihrer Sicht einseitige Fahrverbote und Streckensperrungen für Biker protestieren.

Nach Angaben der Polizei sind 3.000 Teilnehmende für die Veranstaltung der Gruppe "Biker for Freedom" angemeldet. Man setze sich gegen die Diskriminierung von Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern ein, teilte der Verein mit. Start ist am Mittag im Nedderfeld, danach geht es quer durch die Stadt. Ähnliche Aktionen gibt es in Frankfurt und Hannover.

Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen

In Hamburg wird es laut Polizei bis 17 Uhr zu Straßensperrungen kommen, mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen sei zu rechnen. Betroffen sei der Bereich rund um die Außenalster sowie die Stadtteile Hamm, Hammerbrook, Veddel, Wilhelmsburg, Harburg, Hafencity, Altstadt sowie angrenzenden Stadtteile. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.

