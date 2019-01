Stand: 27.01.2019 13:03 Uhr

Protestaktion von Kohle-Gegnern im Hafen

Rund 40 Demonstranten haben am Sonntag mehrere Anlagen im Hamburger Kohle- und Erzhafen in Waltershof besetzt. Die Aktivisten kamen in den Morgenstunden und kletterten auf insgesamt fünf Kräne und Verladestationen am Hansa Port in Waltershof, wo ein Großteil der Kohle im Hamburger Hafen umgeschlagen wird. Dort entrollten sie Transparente - unter anderem mit der Aufschrift: "Klimagerechtigkeit statt Kohle-Kommission - Stein- und Braunkohleausstieg jetzt!"

Arbeiten am Hansa Port eingestellt

Nach Angaben der Polizei weigern sich die Umweltaktivisten bislang, mit den Beamten zu reden. Da die Firma Hansa Port Anzeige gestellt hat, würden jetzt Maßnahmen geprüft, um die Protestaktion zu beenden. Die Arbeiten auf dem Gelände mussten aus Sicherheitsgründen eingestellt werden, da die Umweltschützer die Kräne offenbar teilweise auch bedienen.

Protest gegen Ergebnisse der Kohle-Kommission

Der Protest richtet sich gegen die Ergebnisse der Kohle-Kommission. Diese hatte am Sonnabend nach einem Verhandlungsmarathon verkündet, dass die Energiegewinnung aus Kohle bis spätestens 2038 beendet sein soll.

