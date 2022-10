Stand: 16.10.2022 08:52 Uhr Nach Gefängnbisbrand: Protest vor iranischem Generalkonsulat

In Hamburg haben sich bis in die frühen Morgenstunden des Sonntag mehr als hundert Menschen vor dem iranischen Generalkonsulat versammelt. Sie wollen damit ihre Solidarität mit den politisch Inhaftierten im Iran zeigen und gegen die Zustände im Ewin-Gefängnis im Norden Teherans protestieren. In der bekanntesten und berüchtigtsten Haftanstalt des Iran war ein Feuer ausgebrochen. Dort sitzen zahlreiche politische Gefangene und festgenommene Demonstranten. Auch am Montag soll es in Hamburg wieder Proteste geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 16.10.2022 | 09:00 Uhr