Stand: 30.11.2022 20:34 Uhr Protest gegen das iranische Regime vor der Hamburger Uni

Weltweit sind am Mittwoch Protestierende auf die Straße gegangen, um ihre Solidarität mit den Menschen im Iran zu bekunden - auch in Hamburg. Am Nachmittag versammelten sie sich vor dem Uni-Hauptgebäude an der Edmund-Siemers-Allee. Die knapp 300 Demonstrierenden forderten ein Ende der Zusammenarbeit mit dem Mullah-Regime und härtere Sanktionen. Gemeinsam zogen sie in Richtung Schanzenviertel und riefen dabei den Namen der in Haft verstorbenen Mahsa Amini. Ihr Tod war Anstoß der landesweiten Proteste im Iran.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 30.11.2022 | 19:30 Uhr