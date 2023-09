Stand: 30.09.2023 19:20 Uhr Protest gegen Videoüberwachung am Hansaplatz

Das "Bündnis Hansaplatz", hat am Sonnabendnachmittag in St. Georg gegen "Überwachungsstaat und Verdrängung" protestiert. Seit Mitte Juli wird am Hansaplatz während einer dreimonatige Testphase die Videoüberwachung mit Hilfe Künstlicher Intelligenz effizienter gemacht. Dies soll mehr Sicherheit und Lebensqualität auf dem Platz zu schaffen. Das aus dem Stadtteil St. Georg kommende "Bündnis Hansaplatz" sieht die Videoüberwachung als Angriff auf die Grundrechte und befürchtet, dass durch die neue Praxis Straftaten in benachbarte Straßen und Hinterhäuser verlagert werden.

