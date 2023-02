Protest gegen Neustrukturierung des Stadtteilbeirats in St. Georg Stand: 23.02.2023 06:26 Uhr Mischt der Bezirk Hamburg-Mitte sich zu sehr in die Arbeit unabhängiger Gremien ein? Die Stadtteilbeiräte sollen neu strukturiert werden, sie wurden aber nicht gefragt. In St. Georg haben am Mittwoch rund 150 Anwohnerinnen und Anwohner bei einer Stadtteilversammlung gegen die Pläne des Bezirks protestiert.

Die Bezirksversammlung will, dass die Stadtteilbeiräte diverser und moderner werden. Dafür soll die Lawaetz-Stiftung in den kommenden Monaten ein Konzept entwickeln. Das wurde beschlossen, ohne dass etwa der sehr aktive Beirat in St. Georg darüber informiert wurde. "Wir fordern, dass Menschen, die sich engagieren, ernst genommen werden", sagt Michael Joho vom Einwohnerverein St. Georg.

Einflussnahme des Bezirks abgelehnt

Ein kurzes Stimmungsbild bei der Versammlung zeigt: Viele wollen, dass der Beirat sich verändert, aber sie wollen dabei mitreden können. Eine Einflussnahme auf Struktur und Zusammensetzung der Beiräte vom Bezirk sei inakzeptabel, meint auch das Netzwerk der Hamburger Stadtteilbeiräte in einem Brief an den Bezirk und Behörden.

Stadtteilbeirat in St. Georg soll neu strukturiert werden

Dass sich die streitbaren Beiräte nicht einfach übergehen lassen, scheint inzwischen angekommen zu sein. Es sei nicht gut gelaufen, lässt Bezirksamtsleiter Mitte Ralf Neubauer (SPD) der Versammlung über Joho ausrichten. Vielleicht ein erster Schritt für eine gemeinsame Lösung.

