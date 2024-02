Protest gegen AfD-Veranstaltung in Hamburg mit Vosgerau Stand: 29.02.2024 20:27 Uhr Im Hamburger Rathaus findet heute Abend eine Veranstaltung der AfD-Fraktion mit Staatsrechtler Ulrich Vosgerau statt. Er war Teilnehmer des Potsdamer Treffens, bei dem Abschiebepläne für deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mit Migrationsgeschichte besprochen worden sein sollen.

Wegen der AfD-Veranstaltung wurden rund um das Hamburger Rathaus sämtliche Zuwege von der Polizei weiträumig abgesperrt. Vor den Absperrungen demonstrierten mehrere Hundert Menschen.

Zwei Gegendemonstrationen

An der Reesendammbrücke in der Nähe der Europa Passage versammelten sich rund 350 Gegendemonstranten und -demonstrantinnen. In einer Nebenstraße am Neuen Wall versammelten sich die "Omas gegen Rechts". Sie protestierten mit ungefähr 30 Teilnehmenden gegen die AfD-Veranstaltung im Rathaus.

Vosgerau soll über Potsdamer Treffen berichten

Bei dieser Veranstaltung soll der CDU-Politiker und Jurist Vosgerau über das Potsdamer Treffen berichten, an dem er selbst teilnahm. Bei dem Treffen soll über die sogenannte Remigration gesprochen worden sein, also die massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationshintergrund. Darüber hatte das Recherche-Netzwerk "Correctiv" berichtet. Die AfD bezeichnet die Berichte über dieses Treffen als eine mediale Hetzjagd. Zu der Veranstaltung der AfD hatten sich 450 Menschen angemeldet.

Linke Gruppen hatten im Vorfeld erklärt: Kein Mensch werde die AfD-Veranstaltung im Rathaus ohne ihren wütenden Protest besuchen können.

AUDIO: Zwei Demos gegen AfD-Veranstaltung im Hamburger Rathaus (1 Min) Zwei Demos gegen AfD-Veranstaltung im Hamburger Rathaus (1 Min)

Weitere Informationen "Correctiv"-Artikel: Gericht entscheidet teilweise gegen Kläger Vosgerau Der CDU-Politiker hatte an einem Treffen mit Rechtsextremen in Potsdam teilgenommen. Er sah sich im Bericht des Recherche-Netzwerks nicht richtig dargestellt. (27.02.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.02.2024 | 20:00 Uhr