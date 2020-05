Stand: 08.05.2020 08:41 Uhr - NDR 90,3

Protest: Wirtschaft auf dem Kiez liegt in Scherben

Die Betreiber von Clubs und Bars im Hamburger Stadtteil St. Pauli haben am Donnerstagabend auf ihre coronabedingten Probleme aufmerksam gemacht. Auf der Reeperbahn und auf der Großen Freiheit erstrahlte wie in Vor-Corona-Zeiten bunte Leuchtreklame und Musik erklang - aber nur kurz. Dann stürzte eine Discokugel hinab und zerplatzte, um zu symbolisieren, dass Kultur und Wirtschaft auf dem Kiez wegen der Corona-Einschränkungen in Scherben liegen. An der Versammlung auf der Großen Freiheit durften nur rund 25 Kiez-Gastronomen teilnehmen. Sie hielten Schilder mit den Namen bekannter Clubs und Bars hoch und hielten eine Schweigeminute ab.

Kiez-Wirte demonstrieren gegen Folgen von Corona NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.05.2020 08:00 Uhr Reeperbahn und Große Freiheit mit bunter Leuchtreklame und Musik? Am Donnerstag gab es das für einen kleinen Moment. Kiez-Wirtin Olivia Jones erklärt, was es mit der Aktion auf sich hatte.







Olivia Jones: "Viele stehen vor dem Abgrund"

Seit vielen Wochen sind Hamburgs Restaurants, Clubs und Bars geschlossen. Rund 100 Millionen Euro an Umsatz im Monat fehlen den Hamburger Restaurants und Kneipen. Das schätzt jedenfalls der Branchenverband Dehoga. Inzwischen seien die Soforthilfen von Stadt und Bund aufgebraucht.

Initiatorin der Protestaktion auf dem Kiez war Dragqueen und Wirtin Olivia Jones. Sie mache sich große Sorgen um die Clubs Bars, Diskotheken und Kneipen. "Denn viele stehen vor dem Abgrund. Wir waren die ersten, die schließen mussten und werden die letzten sein, die wieder öffnen können", sagte sie bei der Protestaktion. "Für uns gibt es kein Licht am Ende des Tunnels."

Gastronomie darf wohl nächsten Mittwoch öffnen

Jetzt gibt es eine Perspektive. Zumindest Hotels und die Restaurants in Hamburg werden voraussichtlich am 18. Mai wieder öffnen dürfen. Noch sind die Details unklar - beispielsweise, wie viel Abstand zwischen den Tischen in Restaurants sein muss und ob Hotels einige Zimmer werden leer lassen müssen. Aber: Der 18. Mai, also der Montag vor Himmelfahrt, wird aller Voraussicht nach der Termin, an dem Gastronomen und Hoteliers ihre Türen wieder öffnen können. Dieses mögliche Öffnungsdatum stellte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) in Aussicht.

Weitere Corona-Lockerungen will der Hamburger frühestens nächste Woche Mittwoch in Kraft setzen. Der Senat will am kommenden Dienstag eine neue Rechtsverordnung beschließen, um die nächsten Schritte umzusetzen.

