Protest: Hamburger Apotheken schließen Mittwoch für drei Stunden

In Hamburg wollen am Mittwoch viele Apotheken wegen einer bundesweiten Protestaktion von 13 Uhr bis 16 Uhr schließen. Nach Einschätzung des Hamburger Apothekervereins machen bis zu 90 Prozent mit.

Für drei Stunden wollen viele der Hamburger Apotheken am Mittwoch dichtmachen. Die Notdienstapotheken werden aber offen sein. Es ist eine Protestaktion der deutschen Apothekerinnen und Apotheker, die damit gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung protestieren wollen. Weil am Mittwochmittag eine Diskussion mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beim Deutschen Apothekertag stattfindet, sollen in dieser Zeit die Apotheken schließen.

Zeichen gegen Gesundheitspolitik

"Die Honorare für die Apotheken sind seit zehn Jahren gleich geblieben", sagt der Vorsitzende des Hamburger Apothekervereins, Jörn Graue, der in Rissen eine Apotheke betreibt. "Auch die vielen Lieferengpässe machen den Apotheken zu schaffen", so Graue. Sie verursachten Mehrarbeit und zusätzliche Kosten.

Immer weniger Apotheken in Hamburg

In Hamburg ist die Zahl der Apotheken seit Jahren rückläufig. Aktuell gibt es in der Stadt nach Angaben des Apothekervereins 365 Apotheken. Das sind 66 weniger als zehn Jahre zuvor. Nahezu alle Apotheken hätten aktuell Schwierigkeiten, genug Fachkräfte zu finden, so die Aussage der Apothekerkammer im Juni.

Damals hatten sich nach Schätzung der Hamburger Apothekerkammer bis zu 90 Prozent der Apotheken an einem bundesweiten Protesttag beteiligt, an dem die Apotheken für einen vollen Tag schlossen.

