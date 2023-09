Stand: 12.09.2023 13:42 Uhr Programm vorgestellt: Filmfest Hamburg mit Mikkelsen und Mädel

Für zehn Tage wird Hamburg ab dem 28. September zum Zentrum des Weltkinos. Am Dienstag wurde das Programm des Filmfests Hamburg vorgestellt. Unter anderem kommt Mads Mikkelsen. Der dänische Schauspieler, der als James Bond-Bösewicht in "Casino Royale" zum Weltstar wurde, stellt seinen neuen Film "King's Land" vor. Insgesamt werden 132 Filme aus 48 Ländern gezeigt. Mit dabei sind die Gewinner der großen Festivals in Cannes und Venedig. Bjarne Mädel präsentiert seinen neuen Sörensen-Krimi. Starregisseur Wim Wenders stellt gleich zwei neue Filme vor.

