Prognose: Hamburg in zehn Jahren über zwei Millionen Einwohner Stand: 14.07.2021 14:58 Uhr In zehn Jahren soll es erstmals über zwei Millionen Hamburgerinnen und Hamburger geben. Das ergab die Bevölkerungsprognose des Statistikamtes Nord.

Frühere Prognosen, in denen die Zahl der Deutschen stark zurückgeht, gehören in der Großstadt Hamburg der Vergangenheit an. Das Statistikamt kommt zum Ergebnis: "Das Bevölkerungswachstum, das seit Jahren in Hamburg zu beobachten ist, wird sich voraussichtlich auch in den kommenden 15 Jahren fortsetzen."

Bis 2035 ein Plus von 146.000 Menschen

Die Zwei-Millionengrenze soll in zehn Jahren überschritten werden. 2035 soll dann ein Höchststand von zwei Millionen und 31 Tausend Hamburgerinnen und Hamburger erreicht sein - ein Plus von 146.000 Menschen.

Zuwachs auch durch mehr Geburten

Der Zuwachs bis dahin soll dabei nicht nur auf den starken Zuzug in die Metropole zurückzuführen sein - dieser liegt bei rund 100.000 Menschen. Es sind auch die vielen Geburten, die die Zahl der Gestorbenen übersteigen (um 40.000).

Bevölkerungszuwachs und -abnahme der Stadtteile

Prognosen erstellt das Statistikamt auch für die Stadtteile. Demnach wächst die Bevölkerung in absoluten Zahlen am stärksten in Billstedt und Wilhelmsburg (um je 12.000). Das liegt an großen Neubaugebieten und daran, dass Frauen dort mehr Kinder bekommen als in anderen Stadtteilen. Zudem ergeben sich in den Stadtteilen Kleiner Grasbrook und Billwerder große prozentuale Zuwächse durch neu entstehende Stadtteile und Neubauten.

