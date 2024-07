Profisegler Boris Herrmann für Olympiabewerbung Hamburgs Stand: 31.07.2024 08:00 Uhr Der Profisegler Boris Herrmann spricht sich für eine Olympia-Bewerbung Hamburgs aus. Idealerweise solle man die Wettkämpfe auf mehrere Städte verteilen, sagte der Sportler im Gespräch mit NDR 90,3.

50 Jahre nach der Wiedervereinigung - also 2040 - Olympische Spiele in Deutschland - dafür hatte sich in der vergangenen Woche das Bundeskabinett ausgesprochen. Olympische Spiele seien eine gute Möglichkeit, um Menschen zusammenzubringen, sagt jetzt Extremsegler Herrmann. Besonders dann, wenn Wettkämpfe auch im Zentrum einer großen Stadt stattfänden, so der Träger des Bundesverdienstkreuzes. "So wie es jetzt in Frankreich gemacht wird, ist noch mal ein großer Schritt nach vorne gegenüber auch anderen Olympischen Spielen. Und klar, warum nicht irgendwann auch wieder in Deutschland oder sogar in Hamburg?"

Herrmann: Deutschland insgesamt einbinden

Für eine Hamburger Olympia-Kampagne würde sich Herrmann auch als Olympia-Botschafter zur Verfügung stellen. "Ich bin ein Riesen-Olympia-Fan und ich sehe darin eine große Chance", so Herrmann. Wichtig ist ihm dabei, dass man Deutschland insgesamt einbindet. Segelwettbewerbe beispielsweise könnten in Kiel stattfinden, Rudern und Schwimmen auf der Hamburger Alster.

Tschentscher für einen Volksentscheid vorab

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist offen für eine neue Olympia-Bewerbung Hamburgs, spricht sich allerdings vorab auch für einen Volksentscheid aus. Daran war 2015 die letzte Bewerbung Hamburgs 2015 gescheitert.

