Stand: 08.12.2023 19:32 Uhr Pro-palästinensische Demo in der Hamburger Innenstadt

Zu einer angemeldeten pro-palästinensischen Kundgebung sind am Freitagabend rund 200 Menschen in die Hamburger Innenstadt gekommen. Unter dem Motto "Stoppt das Massaker in Gaza" versammelten sie sich vor dem Saturn-Gebäude an der Mönckebergstraße. Sie protestierten gegen das Vorgehen des israelischen Militärs. Nach Angaben der Polizei waren doppelt so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet worden.

