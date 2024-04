Stand: 10.04.2024 12:07 Uhr Pro-Palästina-Demo in der Hamburger Innenstadt

Rund 500 Menschen sind am Mittwoch bei einer Pro-Palästina-Demo durch die Innenstadt gezogen. Das Motto der Kundgebung lautete: "Stoppt den Krieg in Gaza". Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer warfen Israel einen Genozid an den Palästinenserinnen und Palästinensern vor. Der Protestzug zog vom Steindamm zur Hauptkirche St. Petri.

