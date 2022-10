Stand: 06.10.2022 14:54 Uhr Privater Fernsehsender Hamburg 1 offenbar gerettet

Der private Fernsehsender Hamburg 1 ist offenbar gerettet. Wie am Donnerstag bekannt wurde, will der ehemalige HSV-Präsident Jürgen Hunke den Weiterbetrieb mitfinanzieren. Er und der Medienunternehmer Frank Otto wollen sich mit je 50 Prozent an Hamburg 1 beteiligen. Vor einem halben Jahr hatte der lokale TV-Sender einen Insolvenzantrag gestellt, nachdem sich der Schweizer Mehrheitseigner Michel Medien zurückgezogen hatte. Über die endgültige Rettung soll eine Gläubigerversammlung entscheiden.

