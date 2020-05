Stand: 05.05.2020 12:59 Uhr - Hamburg Journal

Live: Pressekonferenz zu Corona-Lockerungen in Hamburg

Nach der Öffnung von Friseurläden und Schulen für bestimmte Klassen will der Hamburger Senat heute weitere Lockerungen von Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus vorstellen. Es geht darum, wie die jüngsten Vereinbarungen von Bund und Ländern in der Hansestadt umgesetzt werden sollen. Konkret geht es um Gottesdienste, die Öffnung von Museen, Zoos und die Freigabe der Spielplätze. Wir zeigen die Landespressekonferenz live auf dieser Seite.

Ab 13 Uhr: Landespressekonferenz im Hamburger Rathaus NDR 90,3 Bei der Landespressekonferenz im Hamburger Rathaus informiert unter anderem Bürgermeister Peter Tschentscher über die aktuelle Corona-Lage. Verfolgen Sie hier die Veranstaltung im Livestream.

Auf der Seite des Hamburger Rathauses können Sie die Pressekonferenz auch in Gebärdensprache verfolgen.

Um wieder Freiräume für Familien zu schaffen und sie zu entlasten, drängt die Sozialbehörde auf die Wiederöffnung der Spielplätze. Bis heute soll ein Schutzkonzept vorliegen, das die Spielregeln vorgibt, an die Kinder und Eltern sich bei der Nutzung halten müssen.

Neue Verordnung gilt ab Mittwoch

Erwartet wird auch, dass der Senat heute entscheidet, wie Gottesdienste in Hamburg wieder stattfinden können und unter welchen Bedingungen Einrichtungen wie Zoos und Museen wieder öffnen dürfen. "Die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz vom vergangenen Donnerstag werden in Hamburg als neue Rechtsverordnung erlassen, die dann von Mittwoch an gelten wird", sagte der Sprecher des Hamburger Senats, Marcel Schweitzer, am Montag.

Spielplätze bald wieder offen? NDR 90,3 - 04.05.2020 12:00 Uhr Wie setzt Hamburg die Vereinbarungen von Bund und Ländern in der Corona-Krise um? Der Senat bereitet für Dienstag Entscheidungen vor. Frauke Reinig berichtet.







2,76 bei 25 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Entscheidung über Kitas später

Die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Leben sollen in Deutschland vorerst weitgehend bestehen bleiben. Die Entscheidung zur Ausweitung der Kita-Betreuung soll erst Ende der Woche fallen. Restaurants und Kneipen sind weiterhin geschlossen. In den geöffneten Läden und im öffentlichen Nahverkehr müssen die Menschen Nase und Mund bedecken.

Am Montag öffneten die Schulen in Hamburg für weitere Klassen. So können Schüler der 4. Klassen an den Grundschulen am Unterricht teilnehmen. Auch die Klassenstufen 6 und 11 der Gymnasien sowie die Klassenstufe 12 der Stadtteilschulen durften am Montag zurückkehren.

Bund und Länder beschließen Corona-Lockerungen Hamburg Journal - 30.04.2020 19:30 Uhr Kanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder wollen unter anderem Gottesdienste unter Auflagen wieder erlauben und Spielplätze öffnen, ebenso Museen und Ausstellungen.







1,67 bei 12 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 05.05.2020 | 13:00 Uhr