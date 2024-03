Stand: 15.03.2024 17:48 Uhr Premierminister von Malaysia zu Gast in Hamburg

Im Hamburger Rathaus findet am Freitagabend das Ostasiatische Liebesmahl statt. Ehrengast ist in diesem Jahr der Premierminister von Malaysia. Im vergangenen Jahr war Malaysia mit knapp 18 Milliarden Euro Handelsvolumen wichtigster Handelspartner Deutschlands in Südostasien. Das Ostasiatische Liebesmahl gibt es seit mehr als 100 Jahren.

