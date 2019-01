Stand: 28.01.2019 06:00 Uhr

Postbank: Mit 89 Jahren zur Risiko-Anlegerin von Lena Gürtler, NDR Info

Dass Gerda Sternberg auf ihre alten Tage noch mal Risiko-Anlegerin wird, hat sie nicht erwartet. Die 89-Jährige ist immer noch verblüfft darüber, auch Monate nachdem die Geschichte ihren Lauf nahm. Aber nicht nur das: "Ich bin unglaublich verwundert und verärgert gewesen. Die Postbank ist ja nicht irgendeine korrupte Bank, die Postbank ist ja doch wer", sagt sie. Doch von vorn: Im vergangenen Herbst besucht die 89-Jährige ihre Postbank-Filiale in Hamburg-Wandsbek. Sie will einen Rentenfonds auflösen, der Verluste macht. Noch lebt die ehemalige Sozialpädagogin allein in einer kleinen Mietwohnung. Bald muss sie vielleicht in ein Heim ziehen. Dafür hat sie jahrzehntelang gespart und vorgesorgt. "Schon immer" bei der Postbank, wie sie sagt. Inzwischen zehn Jahre beim gleichen Berater.

Rentnerin betont, wie wichtig ihr Sicherheit ist

Doch nun soll sie sich an einen neuen Wertpapierberater der Postbank wenden. Der, so erzählt sie, rät ihr dringend, das Geld in einen neuen Fonds zu investieren. Beim Gespräch mit dem Berater hat sie Schwierigkeiten: Gerda Sternberg sieht nicht mehr gut. Sie braucht eine Lupe, um richtig lesen zu können. Als der Postbank-Berater ihr die Entwicklungskurven für einen neuen Fonds auf dem Computer-Bildschirm zeigt, weist sie ihn daraufhin. "Ich kann nichts erkennen. Ich muss mich ganz und gar verlassen auf das, was sie sagen", habe sie zu ihm gesagt.

Gebetsmühlenartig, so erzählt es Gerda Sternberg auch, habe sie wiederholt, wie wichtig ihr Sicherheit sei. Doch der Anlageberater habe sie immer wieder beruhigt. Schließlich unterschreibt sie den Vertrag. Beim Rausgehen, sagt Gerda Sternberg, nimmt sie eine Anlagebroschüre mit.

Berater beruhigt: Broschüre sei veraltet

Zu Hause liest sie mit der Lupe, findet auch ihren neuen Fonds in dem Heft und fällt aus allen Wolken: Ihr Fonds ist für 'risikobewusste' Investoren. "Wie angestochen" sei sie mit dem Bus zurück in die Postbank-Filiale gefahren. Sie zeigt die Broschüre ihrem Berater: "Darauf lasse ich mich nicht ein", habe sie ihm gesagt. Das Geschäft, so habe der Berater geantwortet, laufe schon, außerdem sei die Broschüre veraltet. Er gibt Gerda Sternberg eine Visitenkarte mit seiner Handynummer. Sie könne ihn immer anrufen.

Das beruhigt sie. Ein paar Tage später erhält sie die Fonds-Unterlagen per Post. Darin steht ebenfalls: die Anlage sei etwas für risikofreudige Kunden. Mehrmals versucht Sternberg daraufhin in der Filiale, den Vertrag rückgängig zu machen. Ohne Erfolg. Der einzige Weg, um den Fonds loszuwerden, ist ihn zu verkaufen. Dabei macht sie große Verluste.

"Eisiges Schweigen" bei Konfrontation mit Berater

Doch die will sie nicht auf sich sitzen lassen. Sie sucht das Gespräch mit dem Berater und dem Filialleiter ihrer Postbank. Zur Unterstützung nimmt sie ihre Nachbarin Elke Burmeister mit. Die erinnert sich so an das Gespräch: "Beide haben eisiges Schweigen an den Tag gelegt." Als Elke Burmeister nach dem Beratungsprotokoll für den Fonds-Kauf fragt, habe ihr der Berater gesagt, dies sei bei diesem Fonds nicht notwendig gewesen.

Komplizierte Beratungsprotokolle bei Wertpapieranlagen gibt es tatsächlich nicht mehr. Doch in Reaktion auf die Finanzkrise und die Verluste vieler kleiner Anleger hat die Europäische Union neue Regeln erlassen. Seit einem Jahr gilt auch in Deutschland: Nach Anlageberatungen erhalten Kunden eine Geeignetheitserklärung.

Kundin erhält keine Geeignetheitserklärung

Gabriele Schmitz von der Verbraucherzentrale in Hamburg erklärt, dies sei eine Erleichterung für die Bank, aber auch für die Kunden. Sie müssten jetzt nicht mehr einen "riesigen Papierwust" nach einem Beratungsgespräch studieren. Mit der Geeignetheitserklärung erhalten sie "eine ganz klare Aussage der Bank: Dieses Produkt empfehlen wir ihnen aus diesen Gründen und es ist für sie geeignet."

Verzichten können darauf weder Bank noch Kunde, betont die Bankenaufsicht Bafin. Eine solche Geeignetheitserklärung hat Gerda Sternberg allerdings nie erhalten. Darin hätte dann auch begründet werden müssen, warum ein Fonds, der sich wahrscheinlich erst nach fünf Jahren rentiert, einer fast 90-jährigen Frau empfohlen wird.

Weitere Informationen Neue Regeln für Bankberatung treten in Kraft NDR Info Seit dem 3. Januar 2018 gelten neue Regeln für die Bankberatung. Die Direktive MiFID II soll Anleger schützen. Tatsächlich aber bringt sie wenig und sorgt für zusätzlichen Aufwand. extern

Verbraucherzentrale eingeschaltet

Gerda Sternberg schaltet die Verbraucherzentrale ein. Auf deren Beschwerde reagiert die Postbank allerdings überraschend: Frau Sternberg sei allein auf den Fonds aufmerksam geworden, der Bankberater habe eine Anlageberatung und Bedenkzeit angeboten: "Diese hat sie jedoch abgelehnt und sich für einen sofortigen Kauf entschieden", schreibt die Postbank. Eine wenig überzeugende Darstellung der Situation, hält Verbraucherschützerin Schmitz dagegen: "Eine alte Dame, die immer nur konservative Geldanlagen wollte, wird doch nicht plötzlich ihre ganze Anlagestrategie über den Haufen werfen."

Hat Gerda Sternberg wirklich absichtlich auf die Beratung verzichtet? Auf Nachfrage von NDR Info will sich die Postbank dazu nicht weiter äußern. Aussage steht gegen Aussage. Will Sternberg also Schadenersatz, muss sie den Rechtsweg gehen. Zwar räumt ihr Verbraucherschützerin Schmitz dafür gute Chancen ein. Es gäbe einschlägige BGH-Urteile, in denen bestätigt wird, dass Banken nicht nur vermitteln, sondern beraten. Doch ein Rechtsstreit könnte für die alte Dame, die ihrer Postbank eigentlich immer vertraut hatte und sich jetzt "über den Tisch gezogen" fühlt, viel zu lange dauern.

Hier finden Sie Hilfe Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V.

Mondstraße 8

81186 Büchenbach

Telefon (09171) 85 34 700

Fax (09171) 85 34 701

team@sfbev.de

www.sfbev.de



Schutzverein für Rechte der Bankkunden e.V.

Kainzenweg 1

94036 Passau

Telefon (0851) 98 840 11

info@schutzverein.org

www.schutzverein.org



Bundesverband Deutscher Banken

Kundenbeschwerdestelle

Burgstraße 28

10178 Berlin

Telefon (030) 16 63 0

Fax (030) 16 63 1399

www.bankenverband.de



Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der

Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken BVR

Schellingstraße 4

10785 Berlin

Telefon (030) 20 21 16 39

Fax (030) 20 21 1908

kundenbeschwerdestelle@bvr.de

www.bvr.de



Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.

Kundenbeschwerden

Charlottenstraße 47

10117 Berlin

Telefon (030) 20 22 51 510

Fax (030) 20 22 51 515

schlichtung@dsgv.de

www.dsgv.de



Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. - vzbv

Rudi-Dutschke-Straße 17

10969 Berlin

Telefon (030) 25 800 0

Fax (030) 25 800 218

www.vzbv.de



Hinweis: Informationen gibt es auch in den jeweiligen Verbraucherzentralen der Länder

Weitere Informationen 07:44 Markt Kredite: Wie gut beraten Banken? Markt Größere Anschaffungen wie ein Auto oder eine Küche lassen sich oft nur mit einem Kredit finanzieren. Wie gut Banken beraten, vergleicht Markt in einer Stichprobe. Video (07:44 min) 02:21 NDR Info Sind Computer die besseren Anlageberater? NDR Info Roboter schweißen längst nicht nur Autos zusammen, mittlerweile tauchen sie auch als Anlagebrater auf. Sind die emotionslosen Robo-Advisor menschlichen Wesen dabei überlegen? Audio (02:21 min)

