Portemonnaie mit 1.000 Euro Bargeld in Bahn gefunden

In der Nacht zu Sonnabend hat eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn in einem ICE zwischen Hauptbahnhof und Altona eine Geldbörse mit mehr als 1.000 Euro Bargeld und persönlichen Dokumenten gefunden. Die Frau übergab das Portemonnaie der Bundespolizei in Altona. Die Beamten riefen den 30-jährigen Besitzer an, sodass der Mann noch in der Nacht seine Geldbörse zurückerhielt.

