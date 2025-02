Stand: 07.02.2025 15:06 Uhr Poppenbüttel: Schule bekommt Sporthalle mit 15-Meter-Turm

In Hamburg-Poppenbüttel kommen Schülerinnen, Schüler und Anwohnende bald ganz hoch hinaus: Am Heinrich-Heine-Gymnasium entsteht eine neue Schulsporthalle mit einem 15 Meter hohen Kletterturm, den auch Nachbarn, Nachbarinnen und Sportvereine benutzen dürfen. Die Schule bekommt außerdem eine Veranstaltungshalle mit Platz für bis zu 1.000 Personen und eine neue Mensa. Am Freitag fand der Spatenstich für das 14-Millionen-Euro-Projekt statt.

