Stand: 14.10.2023 06:13 Uhr Poppenbüttel: Pfefferspray bei Hochzeitsfeier

In einem Kleingartengebiet in Hamburg-Poppenbüttel ist am Freitagabend eine Hochzeitsfeier eskaliert. Dort gerieten nach Angaben der Polizei zwei Frauen derart aneinander, dass eine von ihnen Pfefferspray versprühte. Flaschen und Gläser fielen vom Tisch, ein Kind wurde dabei leicht verletzt.

