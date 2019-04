Stand: 30.04.2019 11:55 Uhr

Poppenbüttel: Auto kracht in Einkaufszentrum

Ein Auto ist am Dienstagmorgen in das Alstertal-Einkaufszentrum im Hamburger Stadtteil Poppenbüttel gekracht. Wie ein Feuerwehrsprecher NDR 90,3 sagte, ist das Auto von einem Parkplatz fünf Treppenstufen hoch in die Galeria Kaufhof hineingefahren. Der Mercedes durchbrach die Glastür des Kaufhauses und kam erst nach etwa 20 Metern in einem Lichtschacht neben den Rolltreppen zum Stehen. Fahrer war ein Mann, der etwa 75 Jahre alt sein soll. Er wurde leicht verletzt. Mehrere Menschen erlitten einen Schock. Feuerwehr und Polizei sperrten das Kaufhaus ab.

"Hier hätte es Tote geben können" NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 30.04.2019 12:00 Uhr Autor/in: Helene Buchholz In Hamburg-Poppenbüttel ist ein Auto in ein Einkaufszentrum gekracht. Feuerwehrsprecher Martin Schneider schildert den Unfall.







