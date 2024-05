Stand: 03.05.2024 19:17 Uhr Poppenbüttel: 86-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt

In Poppenbüttel ist am Donnerstagmorgen ein 86-jähriger Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt worden, wie die Hamburger Polizei am Freitag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 41-jähriger Autofahrer rückwärts mit seinem Fahrzeug aus einer Grundstückseinfahrt herausgefahren. Dabei kollidierte er mit dem Radfahrer, der auf der Straße fuhr. Der Mann stürzte und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

