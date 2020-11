Pop-up-Radweg entsteht in der Max-Brauer-Allee

Stand: 14.11.2020 08:15 Uhr

In der Max-Brauer-Allee in Altona haben am Sonnabendmorgen die Markierungsarbeiten für Hamburgs zweiten offiziellen Pop-up-Radweg begonnen. Die Verkehrsbehörde will mit der provisorischen Radspur auf der Fahrbahn mehr Platz und mehr Sicherheit für Radfahrer schaffen.