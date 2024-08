Stand: 06.08.2024 06:46 Uhr Ponton mit Kran am Elbdeich in Rothenburgsort gesunken

Am Montagabend ist in Rothenburgsort ein Arbeitsponton gesunken. Es handelt sich um den Ponton einer ehemaligen Werft am Ausschläger Elbdeich. Darauf stand ein kleines Lagerhaus. Am Ende ragten davon nur noch 60 Zentimeter sowie ein Kran aus dem Wasser. Feuerwehr und THW waren im Einsatz, weil dort gelagerte, ölhaltige Betriebsstoffe in die Elbe gelangten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.08.2024 | 06:30 Uhr