Ponton mit Bagger steckt noch immer auf der Elbe fest

Noch immer steckt ein Ponton mit einem Bagger darauf in der Elbe am Veddeler Damm fest. Seit Tagen rufen besorgte Hamburger und Hamburgerinnen bei der Hafenverwaltung an, um auf den gegenüber vom Zollamt auf Grund gelaufenen Ponton hinzuweisen. Laut Feuerwehr soll er am Dienstag abgeschleppt werden. | Sendedatum NDR 90,3: 02.07.2023 08:00 Uhr

