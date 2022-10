Polizistin bei Gruppenschlägerei in Hamburg verletzt Stand: 02.10.2022 14:00 Uhr In Hamburg-Wandsbek hat eine Massenschlägerei für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Dabei wurde eine Beamtin verletzt.

Anwohnende riefen am späten Samstagabend die Polizei, weil sich an der Ecke Litzowstraße/Am Stern mehr als zehn Männer lautstark gestritten hatten und mit Fäusten aufeinander losgegangen waren. Auch von einem Schussgeräusch soll die Rede gewesen sein. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an. Als die Beamten und Beamtinnen eintrafen, flüchteten einige Männer.

Zehn Männer festgenommen

Die Einsatzkräfte versuchten, die Schlägerei zu stoppen und gerieten dadurch selbst zwischen die Fronten. Die Streitenden wehrten sich offenbar heftig. Eine Beamtin wurde bei dem Handgemenge verletzt. Sie kam ins Krankenhaus. Zehn Männer wurden trotz teilweise heftigem Widerstand festgenommen.

Böller in die Menge geworfen?

Eine Waffe fanden die Polizisten nicht. Die Schussgeräusche kamen offenbar von Böllern, die in die Menge geworfen worden waren. Was die Schlägerei ausgelöst hat, ist noch unklar.

