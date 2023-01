Stand: 03.01.2023 12:00 Uhr Polizisten verletzten Angreifer mit Schusswaffe

Hamburger Polizisten haben am Dienstag auf einen mutmaßlichen Messerangreifer geschossen. Ein Polizeisprecher sagte, der Mann habe versucht, die Beamten und Beamtinnen in der Straße Rehwinkel in Rahlstedt anzugreifen. Der Angreifer wurde durch den Schuss verletzt. Die Hintergründe und die näheren Umstände sind nicht bekannt.

