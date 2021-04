Polizist bei Einsatz getötet: Sieben Jahre Haft gefordert Stand: 12.04.2021 17:02 Uhr Im Prozess um den Tod eines Hamburger Polizisten bei einer Verhaftung in Lurup hat die Staatsanwaltschaft heute ihr Plädoyer gehalten. Gefordert wurde eine siebenjährige Haftstrafe.

Bei dem Unfall auf der Luruper Hauptstraße wurde ein Polizist so schwer verletzt, dass die Ärzte Tage später im Krankenhaus die Maschinen abstellten. Sein Tod sei dennoch dem Angeklagten zuzurechnen, so heute der Staatsanwalt. Auch wenn Ärzte die Beatmung stoppten, sei er es, der durch seine halsbrecherische Flucht für den Tod des Beamten verantwortlich sei.

Der 30-Jährige hatte in seinem Prozess behauptet, dass er die Polizisten damals nicht erkannt hatte. Er habe nicht an eine Festnahme, sondern an einen Überfall von Rockern geglaubt. Deshalb sei er geflohen. "Unsinn", so der Staatsanwalt wörtlich: "Sie wollten einfach nicht ins Gefängnis." Er sagte allerdings auch, dass möglicherweise ein Fehlverhalten der Polizei zu der Flucht des Angeklagten geführt hatte. Die Verteidigung plädiert am Freitag.

