Polizist bei Einsatz getötet - Kollege sagt aus Stand: 10.02.2021 13:45 Uhr Fast ein Jahr nach dem Tod eines Polizisten bei einer Festnahme im Hamburger Stadtteil Lurup ist ein 30-Jähriger wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor dem Landgericht angeklagt. Am Mittwoch sagte ein beteiligter Polizist aus.

Dabei deutete sich an, dass es bei dem Einsatz am Abend des 25. Februar 2020 zwischen den beteiligten Beamten kaum Absprachen gab. Sechs Polizisten aus Hamburg waren damals in Lurup beteiligt, dazu mehrere Beamte aus Itzehoe. Der Plan war, den per Haftbefehl gesuchten Angeklagten festzunehmen.

Festnahme nicht ausreichend vorbereitet?

Dieser hatte damals ein gebrauchtes Auto inseriert. Die Itzehoer Polizisten hatten sich laut der Aussage als Autokäufer ausgegeben und für die Übergabe den Parkplatz eines Schnellrestaurants ausgemacht. Die Festnahme war aber offenbar nicht ausreichend vorbereitet: Die Itzehoer Beamten hatten den Treffpunkt demnach kurzfristig verlegt, während die Hamburger Kollegen noch überlegten, den Angeklagten erst zu verfolgen und auf eine gute Gelegenheit zur Festnahme zu warten.

Plötzlich ins Auto gesprungen

Außerdem sei abgesprochen gewesen, sich unauffällig zu verhalten, damit der 30-Jährige nicht fliehen sollte. Dann aber sei ein Itzehoer Polizist plötzlich ins Auto des Angeklagten gesprungen, um ihn rauszuziehen. Dieser habe gab Gas gegeben und sei frontal in das Auto des Zielfahnders gekracht, der so schwer verletzt wurde, dass er acht Tage später starb.

Außer für eine Körperverletzung mit Todesfolge muss sich der Beschuldigte auch wegen gefährlicher Körperverletzung sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Für den Prozess sind insgesamt 13 Termine bis Anfang April angesetzt.

