Polizeikontrolle wegen Hautfarbe auf St. Pauli? Fall erneut vor Gericht Stand: 19.01.2022 14:19 Uhr Kontrolliert die Polizei Menschen in Hamburg-St. Pauli nur wegen ihrer Hautfarbe? Diesen Vorwurf erhebt ein Mann aus Togo. Der 36-Jährige hatte gegen die Kontrollen geklagt und vor dem Verwaltungsgericht recht bekommen. Seit Mittwoch verhandelt das Oberverwaltungsgericht über den Fall.

Er werde häufig von der Polizei angehalten und müsse seine Papiere vorzeigen, gab der Mann an - und das nur wegen seiner Hautfarbe, davon ist er überzeugt. Gegen zwei Vorfälle hatte er geklagt, und das Verwaltungsgericht urteilte vor eineinhalb Jahren: Personalienkontrollen, ohne dass der Verdacht einer Straftat besteht, sind nicht erlaubt.

Racial Profiling? Innenbehörde ging in Berufung

Die Innenbehörde ist in Berufung gegangen. Sie argumentiert, dass in St. Pauli sogenannte gefährliche Orte seien und die Polizei dort mehr Rechte habe, Papiere zu verlangen. Aber gefährlicher Ort hin oder her: "Das sind rassistische Kontrollen", sagte der Kläger vor dem Oberverwaltungsgericht. Er schilderte, wie er einmal sogar mit Handschellen gefesselt mit zur Wache genommen worden sei, als er sich geweigert habe, seine Papiere zu zeigen.

Gericht entscheidet nächste Woche

Das Oberverwaltungsgericht will seine Entscheidung kommende Woche verkünden.

