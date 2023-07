Stand: 26.07.2023 12:54 Uhr Polizeigewerkschaft fordert Entschädigung bei Angriffen

Polizistinnen und Polizisten in Hamburg sollen entschädigt werden, wenn sie attackiert wurden - das will der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Thomas Jungfer. Vom Senat fordert er eine sogenannte Angriffsentschädigung in solchen Fällen. Jungfer verwies auf das Beispiel Hessens, wo seit 2021 eine "Angriffsentschädigung" gelebte Praxis für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sei. Auch in Hamburg werden Polizistinnen und Polizisten immer öfter attackiert - 2022 gab es 830 tätliche Angriffe gegen Polizei und Rettungskräfte.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 26.07.2023 | 13:00 Uhr