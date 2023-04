Polizeieinsatz zum "Car-Freitag" in Hamburg Stand: 08.04.2023 19:46 Uhr Die Hamburger Polizei hat am Freitagabend und in der Nacht zu Sonnabend in Allermöhe ein Treffen der sogenannten Autoposer-Szene begleitet. Daran beteiligten sich mehrere Hundert Menschen mit ihren getunten Fahrzeugen.

Traditioneller Treffpunkt der Szene zum sogenannten "Car-Freitag" war auch in diesem Jahr eine Tankstelle am Wilhelm-Iwan-Ring im Stadtteil Allermöhe. Bereits am frühen Freitagabend hatten sich dort laut Polizei auch Hunderte Schaulustige eingefunden.

Kontrollen auch auf der Autobahn

Die Soko "Autoposer" legte bei Kontrollen in dem Gewerbegebiet insgesamt zwölf Autos still und verhängte fünf Fahrverbote. Auch auf der benachbarten A25 wurde verschärft kontrolliert. Zuvor war dort ein illegales Autorennen gemeldet worden. Insgesamt spricht die Polizei von einem ruhigen Verlauf.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 08.04.2023 | 19:46 Uhr