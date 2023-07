Stand: 30.07.2023 14:17 Uhr Polizeieinsatz wegen Schreckschusspistole im Zug

Aufregung in einem Regional-Zug von Hamburg nach Lübeck. Am Samstagabend hatte ein 21-jähriger Mann eine Pistole dabei. Das sah ein Bundespolizist, der zufällig im Zug war. Der nahm den Mann und einen Begleiter erstmal fest. Im Bahnhof Bad Oldesloe übernahmen dann 14 Polizistinnen und Polizisten mit Helmen und Gewehren die beiden Männer. Erst dann wurde klar, dass es eine Schreckschuss-Pistole ist, die der junge Mann wohl kurz vorher in Hamburg gekauft hatte.

