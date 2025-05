Stand: 18.05.2025 12:04 Uhr Polizeieinsatz wegen Schlägerei auf der Reeperbahn

Auf dem Hamburger Kiez hat eine größere Schlägerei am Sonntagmorgen für einen Polizeieinsatz gesorgt. Gegen 9 Uhr gerieten laut Polizei zwei Gruppen an der Reeperbahn in einen Streit. Dabei schlugen mehrere Menschen aufeinander ein - eine Person wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Weshalb die Gruppen in Streit gerieten, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.05.2025 | 12:00 Uhr