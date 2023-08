Stand: 21.08.2023 18:00 Uhr Polizeieinsatz nach Streit von zwei Männern

In Neuallermöhe hat ein Streit zwischen zwei Männern einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 37-Jähriger war in den Marie-Henning-Weg gekommen, um von privat eine Katze zu kaufen. Der Verkäufer verspätete sich jedoch, ein Anwohner wurde laut Polizei wegen des wartenden Mannes misstrauisch. Er sprach den 37-Jährigen an und begann ihn zu filmen. Es kam zum Streit, bei dem der Anwohner verletzt wurde. Die Polizei musste den Streit schlichten. Beide Männer sind nun wegen versuchter Körperverletzung angezeigt.

