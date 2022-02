Polizeieinsatz nach Schüssen bei Einkaufszentrum in Jenfeld Stand: 28.02.2022 14:24 Uhr Mehrere Schüsse am Einkaufszentrum Jenfeld haben am Montagmorgen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Dabei waren auch das SEK und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Passantinnen und Passanten hatten die Polizei alarmiert, als sie gegen 9 Uhr Schüsse aus einem Innenhof am Einkaufscenter Jenfeld hörten. Ein Großaufgebot der Polizei machte sich auf den Weg zum Einsatzort. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Ein Augenzeuge beobachtete, wie mehrere junge Männer in eine Wohnung in der nahegelegenen Rodigallee flüchteten. Zuvor habe es eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Leuten gegeben.

Rodigallee wurde für den Einsatz gesperrt

Auch ein Sondereinsatzkommando stand für den Zugriff bereit, die Rodigallee wurde für den Polizeieinsatz zeitweise voll gesperrt. Wenig später entspannte sich die Situation wieder: Mehrere Männer verließen die Wohnung freiwillig und wurden vorläufig festgenommen. Offenbar wollten sie sich in dem Einkaufszentrum treffen, um einen Streit zu klären, als die Situation eskalierte. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt.

AUDIO: Schüsse bei Einkaufszentrum in Hamburg-Jenfeld (1 Min) Schüsse bei Einkaufszentrum in Hamburg-Jenfeld (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.02.2022 | 13:00 Uhr