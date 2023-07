Stand: 22.07.2023 07:54 Uhr Polizeieinsatz in Eimsbüttel wegen möglicher Schüsse im Park

In der Nacht zum Sonnabend hat es einen größeren Polizeieinsatz in Eimsbüttel gegeben. Der Mitarbeitenden eines Altersheims am Doormannsweg hatten offenbar mehrere Schüsse aus dem nahen Wehbers Park gehört. Die Beamten rückten mit 12 Streifenwagen und mehreren Suchhunden an. Gefunden haben sie dort aber nichts. Sie ermitteln weiter.

