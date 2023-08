Stand: 09.08.2023 18:20 Uhr Polizeieinsatz in Billstedt: Mann soll Tochter bedroht haben

In Billstedt hat ein mutmaßlicher Familienstreit am Mittwochnachmittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 42-jähriger Mann soll seine Tochter geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Schwer bewaffnete Beamte drangen in die Wohnung in der Straße Zur Kräuterwiese ein und nahmen den Mann fest. Ein Messer wurde bei dem Einsatz nicht gefunden. Der 42-Jährige darf sich seiner Frau und den fünf Kindern nun zehn Tage lang nicht nähern.

